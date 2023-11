Ekološka ambalaža proizvoda nije mit. Stručnjaci iz Podravke imaju pametna rješenja

Ambalaža prodaje proizvod, rečenica je koju ste svi zasigurno nebrojeno puta čuli ili pročitali. Dobra ambalaža i lijep dizajn privlače kupce jer sve navedeno povezujemo s kvalitetom, pouzdanošću, visokim standardom te ostalim pozitivnim osobinama koje tražimo i očekujemo od proizvoda koje kupujemo. No ambalaža mora biti mnogo više od oku ugodnog dizajna, a to pogotovo dolazi do izražaja kada je riječ o prehrambenim proizvodima. Iako važan, dizajn je tek posljednja faza u izradi ambalaže. U prvom redu, praktična funkcija ambalaže prehrambenih proizvoda je zaštititi proizvod, sačuvati njegove nutritivne vrijednosti, okus i rok trajanja, i to kroz sve faze proizvodnje, pakiranja, transporta, logistike, distribucije i skladištenja.

Stvaranje ambalaže koja će zadovoljiti sve te tehničke uvjete vrlo je zahtjevan proces izbora pravih materijala, oblika, analiza i testiranja te usklađenost sa zakonskim propisima. Tek nakon što su zadovoljene sve tehničke specifikacije, nastupa dizajn ambalaže, koji mora biti vizualno privlačan, prepoznatljiv i povezan s brendom, ali mora i komunicirati kupcima važne podatke o samom proizvodu.

Tradicija razvoja ambalaže duža od 40 godina

Sa sve većom razinom svijesti o važnosti ekologije i zaštiti okoliša, sve se više pažnje posvećuje razvoju i cirkularnoj ekonomiji. Kada govorimo o ambalaži, to znači da se prilikom proizvodnje ambalaže trebaju koristiti materijali koji se mogu reciklirati, kompostirati ili biti prilagođeni za povrat i ponovno korištenje. U pogledu prehrambenih proizvoda, Podravka d.d. je 2022. godine sveukupno imala 87,8 posto reciklabilne ambalaže. Briga za okoliš uvođenjem 100 posto reciklabilne ambalaže za sve prehrambene proizvode dio je Podravkine Strategije održivog poslovanja za razdoblje do 2030. godine i to je nešto na čemu se intenzivno radi.

U organizacijskoj shemi Podravke d.d. samostalna služba Razvoj ambalaže postoji duže od 40 godina, a zanimljivo je i to da je Podravka ujedno i prva kompanija u bivšoj Jugoslaviji koja je imala posebnu službu Razvoj ambalaže u sklopu Istraživanja i razvoja. Tijekom svih tih godina Podravkina služba za Razvoj ambalaže podjednako je uspješno povezivala razvojni, tehnički i kreativni dio o čemu svjedoče brojne nagrade i priznanja. Dodatno, važno je naglasiti da Podravka o zelenoj tranziciji i održivosti prilikom razvoja ambalaže za svoje proizvode vodi računa već duže vrijeme. „Jedan od održivih projekata s aspekta ambalažnog materijala, koji smo uspješno implementirali u Podravci prije više od 10 godina, je spremnik za senf 140 g“, priča nam Renata Tomerlin, direktorica službe Razvoja ambalaže u Podravki.

Vjerojatno se i sami sjećate one stare čašice u koju se nekada pakirao senf od Podravke. „Senf se punio u čašicu od polistirena s natičnim poklopcem. Međutim, takav poklopac nije mogao garantirati adekvatno zatvaranje i sigurnost proizvoda jer ga je bilo lako otvoriti na prodajnom mjestu pa je morao imati vratnu, tzv. temper evident etiketu, koja je garantirala sigurnost proizvoda. Etiketa se teško odvajala od čašice i poklopca, nanosila se ručno i oduzimala puno vremena u proizvodnji. I na kraju potrošnje bilo je izazovno odložiti je u adekvatni otpad, objašnjava Renata Tomerlin.

Tu staru ambalažu zamijenili smo novim rješenjem, ambalažom koja je u potpunosti od polipropilena, koji se lako i jednostavno reciklira. Rješenje ima implementiranu, tzv. in mold label etiketu, koja je također od polipropilena i integrirana sa spremnikom. Takva ambalaža ima visoka barijerna svojstva i integriranu etiketu, čime smo istovremeno ostvarili i uštede i optimizaciju u transportu. Iz proizvodnog procesa eliminiraju se procesi poput etiketiranja ili nanošenja nekog drugog tipa završne dekoracije na spremnik, što rezultira smanjenom potrošnjom energije, optimizacijom proizvodnog procesa te, naravno, manjom emisijom CO2“, ističe Tomerlin.

Visoki standardi kod izbora dobavljača

Identične aktivnosti zamjene ambalažnog materijala ili smanjenja mase ambalažnog materijala provode se i na kompletnom asortimanu ambalaže za Podravkine proizvode, no sve navedene aktivnosti traže testiranje roka trajnosti u punom trajanju. Trenutno s našim razvojnim timovima i dobavljačima, kao i proizvođačima ambalaže, testiramo i pratimo sve grupe naših praškastih, dehidriranih proizvoda, koji su na tržištu u kompozitnoj fleksibilnoj ambalaži, dodaje naša sugovornica.

Svakom novom promjenom ambalaže ili materijala, koji se koristi u proizvodnji ambalaže, nastoji se voditi ekološkim smjernicama i pristupima. Postupno smanjujemo masu i udio svih ambalažnih materijala, uvodimo ambalažu s udjelom reciklata i eliminiramo kompozitne materijale. „Prije dvije godine izbacili smo gotovo sve dodatne lakove i premaze s naše fleksibilne ambalaže jer takvi premazi također imaju utjecaj na procese recikliranja, masu ambalaže i kompleksnost proizvodnje kod dobavljača“, kaže.

Prilikom odabira dobavljača s kojima Podravka surađuje u izradi ambalaže prvenstveno se vodi računa o tome da svi dobavljači imaju potrebne certifikate kvalitete, poput ISO, BRC, IFS, Halal i Kosher certifikata. „Također nam je važan kriterij koriste li oni u svojim proizvodnim pogonima obnovljive i održive izvore energije, rekuperaciju otapala, boje koje ne migriraju i tome slično“, objašnjava.

„Najvažnije je eliminirati rješenja koja nije moguće reciklirati, smanjiti kompleksnost i masu gdje je to moguće te potaknuti i pozitivno utjecati na svijest potrošača od predškolske dobi sustavnom edukacijom i informiranjem o važnosti adekvatnog odlaganja, recikliranja i ponovne upotrebe ambalaže“, poručuje Renata Tomerlin.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i Podravke!