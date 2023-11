Nova Vegeta&Spirulina osvojila ‘dizajnerskog Oscara’!

U berlinskom Konzerthausu održala se 3. studenoga Red Dot Gala na kojoj su nagradu za dizajn Vegeta&Spirulina ambalaže primili Podravka i agencija Bruketa&Žinić&Grey.

Red Dot slovi za najtraženiju međunarodnu oznaku kvalitete dizajna, a Vegeta&Spirulina ambalaža osvojila je titulu „Red Dot Best of the Best“ koju dobivaju najbolji među svim Red Dot dobitnicima, koji su se istaknuli vrlo visokom kvalitetom dizajna.

Limitirano izdanje začina

Vegeta&Spirulina proizvod je kojeg je Podravka lansirala u povodu 75. obljetnice. Riječ je o limitiranom izdanju popularnog začina s algom koja se zbog iznimno dobrih svojstava naziva i supernamirnicom. Dizajn je inspiriran činjenicom da je proizvod na tržište lansiran pred Božić te je bio namijenjen kao poklon za one koji od hrane očekuju više. Korišteni su reciklabilni materijali, bez ljepila. Limenke se mogu ponovno iskoristiti za druge namjene, kao i papirnati omot koji se zbog otisnutog sadržaja može dodati kućnoj zbirci recepata. Nagrađeno limitirano izdanje bilo je inspiracija za redovno pakiranje lansirano ovog ljeta, koje slijedi principe održivosti i reciklabilnosti.

Spirulina je superhrana 21. stoljeća

„Ova nagrada potvrda je naše strasti za stvaranjem inovativnih proizvoda koji osvajaju srca potrošača širom svijeta. S jedne strane, ona odražava inovativnost u dizajnu i održivost u ambalaži, ali, isto tako, potvrda je i jasne usmjerenosti na provođenje naše nutritivne strategije, odnosno uravnotežene i održive prehrane. Zbog svojih nutritivnih vrijednosti, spirulina nosi naziv superhrane 21. stoljeća, a u kombinaciji s Vegetom postaje superdodatak koji će dodatno inspirirati svaku kuhinju“, poručila je prilikom preuzimanja nagrade Sanja Garaj Miloš, direktorica Korporativnog marketinga Podravke.

„Željeli smo napraviti ambalažu koja će biti dobra za Podravku i za, još uvijek, jedino mjesto u svemiru na kojemu možemo postojati“, izjavo je Davor Bruketa, glavni kreativni direktor iz agencije Bruketa&Žinić&Grey.

Red Dot nagrada dodjeljuje se već 67 godina, a slovi za najtraženiju međunarodnu oznaku kvalitete dizajna. Agencija Bruketa&Žinić&Grey do sada je osvojila 28 Red Dot nagrada, od čega tri Best of the Best, što je najviše u regiji.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i Podravke!