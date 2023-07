Posjetili smo polje na kojem raste Čokolino! 

U mirnom i slikovitom dijelu Hrvatske, u malom mjestu Draganovec nedaleko od Koprivnice nalazi se Podravkino polje Farkašić. Ovo poljoprivredno područje, koje se prostire na oko 60 hektara, predstavlja pravu oazu plodnosti. Farkašić smo posjetili usred sezone sadnje povrća.

Među stručnjacima koji su nas dočekali na Farkašiću, nalazi se i tehnologinja za uljarice i žitarice, Tamara Telic Zagrajski, koja je dio Podravkinog tima, ali na neki način i obitelji, već dugih 15 godina.

‘’U početku sam radila u samom razvoju poljoprivrede dok Podravka još nije imala svoju zemlju pa je moj posao bio više rad s kooperantima te razvoj sortimenata, a imali smo i pokusno polje. Tijekom 2011. i 2012. godine Podravka je ponovno počela uzgajati sirovinu na svojoj zemlji i tu je krenula priča o vlastitom uzgoju u kojem sudjelujem od tada“, priča nam s osmijehom.

Tehnologinja Tamara Telic Zagrajski

Težnja k savršenstvu

Dok s njom šetamo zemljom na kojoj se sadi povrće, uljarice i žitarice, tehnologinja nam otkriva: “Na našim poljima raste Čokolino!” Naime, Čokolino se pravi od merkantilne pšenice, a upravo Tamara je odgovorna za njenu proizvodnju na Podravkinim poljima.

“Kod takve pšenice važan nam je visokokvalitetan sortiment. Što to znači? Da žitarica bude što više kvalitete i da ima visok udio proteina. Nije nam bitna kvantiteta nego kvaliteta, pogotovo kod jedne takve namirnice koja je namijenjena najmlađima”, objašnjava te ponosno dodaje: “Na Farkašiću smo ove godine sadili 23 hektara pšenice, ali tu je uzgojeno i 15 hektara graška, 3 hektara krastavaca i 18 hektara paprike.” I dok su pšenica i grašak već pobrani, prve paprike i krastavci s nestrpljenjem se iščekuju.

“Nama je cilj da na našoj zemlji proizvedemo što više kultura za naše potrebe, ali zbog poštivanja plodoreda imamo i kulture koje ne završavaju u našim proizvodima, poput uljane repice, koje kasnije prodajemo. Osim uljane repice i još nekih žitarica, od prošle godine uzgajamo i suncokret, koji smo uveli kao novu kulturu “, objašnjava glavna tehnologinja za uljarice i žitarice.

Pravovremeno prilagođavanje izazovima

Tijekom šetnje nasadima, susrećemo se s predanim timom poljoprivrednika i agronoma koji čini više od 40 ljudi, a koji u ovim poljima ostavljaju cijelo svoje stručno znanje i iskustvo. No Tamara nas upoznaje i s tehnološkim inovacijama jedinstvenima u Hrvatskoj. Recimo, u blizini sadnica nalazi se i kontejner u kojem je tehnologija zadužena za navodnjavanje ovih oranica vodom iz obližnjeg bunara.

“Ovaj sustav na Farkašiću se nalazi od prošle godine, sustav je spojen na bunar te kroz vodilice navodnjava biljke”, jednostavno objašnjava cijeli sistem, koji je smješten unutra te dodaje: “Kao lider na tržištu, trebamo se pravovremeno prilagođavati, klima se mijenja, uvjeti se mijenjaju tako da treba planirati unaprijed”.

No nije samo to inovativno na ovom polju: osim modernog sustava za navodnjavanje, tu je i moderna mehanizacija koja njoj i ostalim radnicima olakšava posao. “Imamo satelitsku navigaciju svih naših traktora. Danas vozači traktora nisu samo vozači traktora, nego piloti traktora, oni moraju znati pročitati sve one parametre na ekranu i posložiti prema tome što se od njih traži”, objašnjavaju nam Tamarine kolege zadužene za te strojeve.

Zeleniji način obrade tla

“Zadnje tri sezone na dijelu površina imamo prisutnu konzervacijsku obradu tla kojom smo izbacili plug, dakle, nemamo oranje, nego se priprema tla radi s drugim priključcima jer se ide za tim da pokušavamo popraviti fizički i kemijski sastav tla, a pozitivno je i za očuvanje okoliša“, kaže tehnologinja Telic.

Naposljetku otkriva i da su jako ponosni na novu suradnju koju su ostvarili s Fakultetom poljoprivrede u Osijeku te istaknutim stručnjacima iz Hrvatskog društva za obradu tla: “Započeli smo i suradnju s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, s profesorom Danijelom Jugom, koji već godinama proučava konzervacijsku obradu tla na svjetskom nivou, a mi želimo pomoć vrhunskih stručnjaka jer je taj dobar trend došao i kod nas.”

Tekst nastao u suradnji RTL native tima i Podravke!