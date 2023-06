Kako su nastale tri nove hrvatske sorte paprike?

Ponedjeljak je, 5 sati ujutro. Sunce samo što nije promolilo i pokazalo svoje vrelo ljetno lice. Vlatka Brlečić Vrabec ustaje se iz svog kreveta u Koprivnici i lagano se priprema za dan. Krema za zaštitu od sunca, bijela majica i radne traperice te udobne tenisice, to je sve što joj treba.

Dok ispija jutarnju kavu, pregledava vremensku prognozu, čita izvješća meteorologa te planira koja će polja kojim redom obići. Već u 6 sati ujutro sa suncem stiže na prvu Podravkinu njivu. Na njoj rastu paprike, njezine papričice kako ih od milja naziva, te kreće u pregled sadnica.

A zašto je toliko predana ovim biljčicama? Ova strastvena tehnologinja u Podravci brine o posebne tri sorte paprika koje uzgaja jedino Podravka, a od njih se pravi najpoznatiji ajvar u Hrvatskoj, ali i šire.

Naime, desetogodišnjim istraživanjem i pravljenjem pokusa Podravkini stručnjaci su uspjeli stvoriti njihove sorte paprika – Podravku, Pitomu i Slavonku. Tako je Podravka zatvorila krug proizvodnje, preko Podravkina sjemena paprika do gotovog proizvoda.

‘Iznimno mi je stalo do onoga što radim’

Da bi bio dobar tehnolog poljoprivredne proizvodnje, istinski moraš voljeti zemlju i biljke. A Vlatkin osmijeh u rano jutro, dok stižemo na jedno od polja u srcu Koprivnice, govori baš to.

Srdačna i dobro raspoložena Vlatka izlazi iz redova paprike i dolazi nas pozdraviti. I dok već u samom startu pokušavamo doznati nešto o njoj, ona temu vrlo brzo skreće na papričice.

“Dio Podravkinog tima sam skoro dvije godine. Trenutno imam ulogu voditelja proizvodnje povrća te sam odgovorna za uzgoj i kvalitetu navedenih povrtnih kultura”, predstavlja se Vlatka kratko te dodaje: “Podravkine sorte su stvorene davno prije moga dolaska u kompaniju. Trenutna moja uloga, što se tiče sorti paprike, je proizvodnja sjemenskog nasada na Podravkinim proizvodnim površinama do kojih mi je iznimno stalo.”

Kako je došlo do ideje stvaranja novih sorti?

A što točno znači da je Podravka stvorila vlastito sjeme? “Pitoma, Slavonka i Podravka su sjeme koje se ne može kupiti u slobodnoj prodaji. Uzgaja se samo na poljima Podravke i njezinih kooperanata. To su ujedno prve hrvatske sorte povrća s UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) certifikatom. Što to znači? Kako bi se novostvorena sorta mogla upisati na nacionalnu sortnu listu i kako bi se time steklo pravo proizvodnje i distribucije njenog sjemena, mora proći proces priznavanja kojim se utvrđuje njena različitost od svih do tada priznatih sorti”, objašnjava nam ekspertica.

Više je razloga zašto se Podravka odlučila na proizvodnju vlastitog sjemena, ali na prvom mjestu uvijek je bila vizija savršenog ajvara prepoznatljivog okusa i vrhunske kvalitete. “Hrvatski proizvođači počeli su nabavljati sjeme iz inozemstva, ali sjeme je imalo dvije mane. Prvo, Podravki kvalitetom nisu odgovarale, i drugo, s njima je stigla i pogubna bolest antraknoza, koja je počinila velike štete. Tijekom 1999. godine Podravkin tim stručnjaka počeo je sa selekcijskim postupkom kako bi došao do sorti koje bi bile krupnijeg ploda te otporne na antraknozu”, objašnjava nam Vlatka.

Nije sve u uzgoju, već je do navike i ljubavi

Dodaje kako su se nakon toga stvorile nove sorte paprika za ajvar koji je bolji od ijednog na tržištu. “Okus Podravka ajvara kombinacija je genetskog nasljeđa, blage klime i plodne zemlje na kojoj rastu originalne crvene paprike Podravka, Slavonka i Pitoma. Paprike se prerađuju u roku tri sata od zaprimanja, čime je osigurano da sve prirodne nutritivne vrijednosti ostanu netaknute. Upravo zato je Podravka ajvar uvijek fin i uravnotežena okusa”, kaže ponosno jer je upravo ona ta koja od jutra do sutra vodi računa o njima i tome da sve bude savršeno.

No, to ne vrijedi samo kad su u pitanju Podravkina polja, o kvaliteti i zdravlju računa moraju voditi i njihovi kooperanti. “Moraju se pridržavati osnovnih pravila za uzgajane kulture, prije svega plodoreda. Tehnolozi svake godine pišu tehnološke upute za proizvodnju povrća, baš zbog naših kooperanata kako bi znali pravila i standarde”, govori stručno te dodaje kako je jednako važno i da vole kulture koje uzgajaju.

“Podravkin kooperant može postati svaki onaj koji ima volje i želje za uzgojem povrća, a posebno ljubavi prema tim kulturama. Nije sve u samom uzgoju, već je do navike i ljubavi. Podravkini tehnolozi, pa i ja među njima, uvijek su i svakome na raspolaganju dati savjet i podršku prilikom proizvodnje, obići njihove proizvodne parcele. Samim time funkcioniramo kao jedna velika obitelj”, kaže nam ponosno naposljetku dok nas pozdravlja odlazeći natrag svojim papričicama…

Sadržaj nastao u suradnji RTL native kreativnog tima i Podravke.